Le mamme siriane nel campo profughi

Leggi su vanityfair

(Di sabato 13 maggio 2023) Oltre 40 mila bambini che non sono mai usciti di qui, e le loro madri coraggiose. Per celebrare il 14 maggio e il senso materno che può esprimersi in tante forme diverse, siamo andati nelin Giordania dove Bulgari e Save the Children hanno aperto un asilo (anzi, due) per i bambini siriani