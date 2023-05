Lazio | finisce 2-2 la sfida col Lecce | a rischio la qualificazione in Champions

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 13 maggio 2023) In seguito alla brutta ed inaspettata battuta d’arresto contro il Milan di Stefano Pioli – match conclusosi sul risultato finale di 2-0 per i rossoneri – continua il momento difficile da parte dellacapitanata da Maurizio Sarri, che in occasione dellacontro il, tenutasi lo scorso 12 maggio in quel dell’Olimpico, con si è aperta ufficialmente la 35ª giornata del campionato di Serie A, non è andata oltre il 2-2, al termine di una partita davvero scoppiettante. Attualmente i biancocelesti trascinati da S. Milinkovic-Savic – in gol al 94? contro i salentini – occupano il terzo posto nella classifica generale del campionato, con all’attivo ben 65 punti racimolati dopo le prime 34 uscite stagionali. Uno score sicuramente positivo per la, frutto di 19 vittorie, 8 pareggi ed 8 sconfitte, e con un ...