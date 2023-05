(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASL di Avellino, per ragioni organizzative, ha sospeso e rinviato a data da destinarsi l’inizio deidi ristrutturazione del Blocco operatorio del P.O. “” di. Pertanto si intende tranquillizzare la popolazione che non è prevista al momento alcuna interruzione degli interventi chirurgici, sia in elezione che in urgenza, per cui le Unità Operative di Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia e Ostetricia e Ginecologia proseguiranno le proprie attività regolarmente.a operazioni e ricoveri per ildiL'articolo proviene da Anteprima24.it.

Lavori rinviati, nessuno stop per il Frangipane di Ariano Irpino

