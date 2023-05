L' auto è incastrata fra i binari del tram | Massimo Boldi ' salvato' dai passanti

(Di sabato 13 maggio 2023) Un momento di disattenzione, la forte pioggia che cadeva su Milano, il buio: sono tutti fattori che hanno probabilmente contribuito venerdì sera a far finirecon la suain mezzo ...

- Un momento di disattenzione, la forte pioggia che cadeva su Milano, il buio: sono tutti fattori che hanno probabilmente contribuito venerdì sera a far finire Massimo Boldi con la suain mezzo ...Una donna è rimastatra le lamiere dell'che si è ribaltata alla periferia di Nuoro. Adesso è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Francesco. L'incidente è avvenuto nel sottopassaggio che porta ...La squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro intervenuta sul posto ha provveduto a mettere in sicurezza l'e ha provveduto ad estrarre la conducente rimastanell'...

Martellago. Auto si ribalta, una persona incastrata nell'abitacolo: corsa in ospedale ilgazzettino.it

Per liberare la donna dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco Una Fiat Panda si è ribaltata alle porte di Nuoro, in prossimità del cavalcavia che porta alla Statale 131 dcn ...Una donna è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto che si è ribaltata alla periferia di Nuoro. Adesso è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Francesco. L’incidente è avvenuto nel sotto ...