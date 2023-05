L' atleta 15enne Diego Gigante muore mentre si allena a Fiano Romano

Undi 15 anni, Diego Gigante , residente nel Comune di Fiano Romano , alle porte di Roma, ha perso la vita mentre si allenava sul campo del Municipio tiberino, nelle ore scorse. Le dinamiche del ...Venerdì il tragico epilogo, con la morte del. Constatato il decesso, la salma del giovane è ... 'FIDAL Lazio è nel dolore più profondo per la morte del giovaneDiego Gigante. Sedici anni ......la notizia della scomparsa dell'si è diffusa solo oggi gettando nel dolore i compagni di scuola e chi lo conosceva in ambito sportivo e non solo. Tesserato per Atletica Fiano Romano, il,...

Atleta 15enne muore durante l’allenamento di atletica colto da un malore improvviso Fatti e avvenimenti

È sotto shock la comunità di Fiano Romano, per una morte all’apparenza senza alcun senso. Giovane di appena 15 anni, di nome Diego Gigante, dopo l’allenamento sul campo di atletica, s’è accasciato in ...Il giovane si stava allenando sul campo di Fiano Romano quando ha chiesto di andare in bagno. Non vedendolo tornare, l’allenatore è andato a cercarlo e lo ha trovato in terra, privo di conoscenza.