L'Atalanta regala salvezze | non è la prima volta

Il ko rende invece molto complicata la corsa all'Europa dell', scivolata al settimo posto. ... Nel finale Candreva, appena entrato e sotto una pioggia tornata incessante all'Arechi,un ...Sousa non rischia come titolari Gyomber e Candreva, al rientro da un infortunio, e lancia tre attaccanti nell'undici titolare (Dia e Botheim alle spalle di Piatek); l', in piena emergenza e ...Salerno . La Salernitana sila salvezza sotto il diluvio dell'Arechi, con l'1 - 0 firmato da Candreva al 93esimo minuto . ... Le formazioni e il tabellino di Salernitana -SALERNITANA (3 -...

Salernitana-Atalanta: Candreva regala la vittoria ai granata nel ... Tuttocampo

Il bellissimo gol di Antonio Candreva nei minuti di recupero può regalare la matematica salvezza già stasera la Salernitana nel caso lo Spezia non batta il Milan nella gara delle ore 18.Sconfitta ...Crolla l’Atalanta di Gasperini che perde a Salerno per 1-0 nel recupero ed infila la seconda sconfitta consecutiva. Nel secondo tempo siamo stati surclassati in tutto. Noi cercheremo di battagliare, ...