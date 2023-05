L’Atalanta Primavera vince ancora | colpo a Frosinone e zona salvezza più vicina

(Di sabato 13 maggio 2023) Nella 31ª giornata del campionato1 TIM 2022-2023 “Trofeo Giacinto Facchetti” arriva un importantissimo successo sulal Centro Sportivo di Ferentino:di mister Bosie 2-1 grazie alle reti di Vlahovi? e Colombo, ottenendo così la seconda vittoria consecutiva e raggiungendo quota 38 punti, a -1 dal Cagliari, -3 dal Milan e -4 da Bologna e Verona. Superarne una negli ultimi tre turni, tenendo dietro il Napoli (a -6), varrebbe lasenza passar dal playout. Avvio equilibrato, il primo squillo al 18? con un gran sinistro dalla lunga distanza di Muhameti che sfiora il palo. La risposta dei padroni di casa al 22? con la girata di Bouabre fuori di poco. Al 27? ci prova Vavassori: conclusione alta. Quindi alla mezzora Moncina non trova la ...

In Italia già disputati alcuni incontri del Campionato.il 2 - 1 casalingo della Juventus sul Napoli e dell'in ...succede tutto nella ripresa con il gol di Vlahovic al 20 quindi'......Gennari In una stagione che ha visto la formazione... i centrocampisti Mendicino , Chiwisa , Muhameti e Colombo e'...certamente nessuno di questi ragazzi farà parte della rosa dell'...C'è anche il Campionato1 con ben 5 incontr a partire a ...1 con ben 5 incontr a partire a Frosinone -e ... In Ligue 1 due gare con il PSG che ospita'Ajaccio con la ...