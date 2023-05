L’Atalanta a Salerno riprova a fare il colpo in trasferta

Leggi su bergamonews

(Di sabato 13 maggio 2023) Salernitana-Atalanta comincia con una buona notizia, cioè la convocazione di Hojlund che, in tempi di emergenza infortuni, sembrava mancasse già da una vita. In realtà ha saltato la Juve ed è stato in panchina con lo Spezia e probabilmente dalla panchina partirà anche all’Arechi di, dove alle 15 di sabato 13 maggio è in programma la 35ª di Serie A. Non è proprio un testacoda, però gli obiettivi delle due squadre sono completamente opposti: quella di Paulo Sousa cerca la salvezza anche per l’aritmetica, quella di Gasperini sta viaggiando verso l’Europa, ma ancora non sa su quale carrozza dell’Eurostar potrà salire e non dipenderà forse solo dai risultati sul campo, se si deve aspettare la conclusione della vicenda Juve. Comunque l’Europa League è raggiungibile, mentre la Champions è sempre lì dietro l’angolo. Manca giusto quel salto in ...