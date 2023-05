Lasciano la figlia di 5 mesi in auto sotto il sole e vanno a fare shopping | salvata da un passante | genitori denunciati

(Di sabato 13 maggio 2023) I carabinieri hanno denunciato due coniugi dello Sri Lanka, un 32enne e una 29enne, che vivono a Lucca , per il reato di abbandono di minori aggravato. La coppia avrebbe lasciato per circa un'ora la ...

Lasciano figlia di 5 mesi in auto sotto il sole, denunciati Agenzia ANSA

