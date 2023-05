L' appello di Zelensky ai politici italiani | Venite a visitare il Paese e a parlare con nostra gente

(Di sabato 13 maggio 2023) Roma, 13 maggio 2023 "La visita del Presidente del Consiglio Meloni è stato un segnale molto importante perché è importante per tutta la società, per la sua percezione positiva, perché lei ha visto ...

Così il presidente ucraino Volodymyrnelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il premier Giorgia Meloni. ChigiIl presidente ucraino Volodymyresordisce così nelle dichiarazioni ufficiali congiunte con ... Ore 15.45: 'La Russia ritiri le sue truppe' 'Vogliamo rinnovare il nostroa Mosca a ...... ma 'la Russia deve fermare l'aggressione e ritirare le truppe', l'del presidente del ...la condanna dei crimini russi sono stati tra i temi affrontati dal presidente ucraino Volodymyr...

Meloni incontra Zelensky e fa appello alla Russia: 'Ritirate le truppe ... Famiglia Cristiana

"La visita del Presidente del Consiglio Meloni è stato un segnale molto importante perché è importante per tutta la società, per la sua percezione positiva, perché lei ha visto tutto con i propri occh ...Dopo l'incontro con il capo dello Stato al Quirinale, con la premier a Palazzo Chigi e con il Papa in Vaticano, il presidente ucraino è ora in ...