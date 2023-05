Landini | «Il Governo sbaglia | fa solo propaganda e così aumenta la precarietà»

Quanto alle misure del"ad oggi sono insufficienti". Perin Italia è record di lavoro precario "Il livello di precarietà che c'è nel nostro paese non c'è in nessun altro paese europeo"...Il"sbaglia e fa solo propaganda", dice(Cgil),in testa al corteo. "L' Italia ha il primato della precarietà in Europa, causa della denatalità". Assente per problemi di salute Sbarra (...leggi anche Maurizio: "Su taglio cuneo strutturale no impegno del: 'In Italia primato europeo della precarietà' 'Il livello di precarietà che c'è nel nostro paese non c'è in ...

Landini: 'Il governo sbaglia, fa solo propaganda' Agenzia ANSA

Una manifestazione in difesa del lavoro e contro le scelte del governo su politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali ...Il leade Cgil: Misure insufficienti, discutano con il sindacato per cambiarle. 'In Italia il primato europeo della precarietà. E' una delle cause della denatalità del paese (ANSA) ...