Landini Cgil | ' Dal governo solo propaganda | non ascoltano i problemi del Paese'

Il governo "sbaglia e fa solo propaganda". Lo afferma il segretario generale dellaMaurizioal corte nazionale per il Nord di Milano. "Siccome loro dicono che sono quelli nuovi scandisce - se lo sono davvero cambino le cose sbagliate che ci sono e discutano con il ...Il segretario generale dellaMaurizio, poco prima della manifestazione unitaria dei sindacati a Milano contro le scelte del governo su politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali, è tornato ad ...Il corteo e la manifestazione In testa al corteo dellache ha aperto la mobilitazione milanese c'è il segretario generale Maurizioche ha ribadito l'intenzione di portare avanti la ...

Intervista a Maurizio Landini su 'La Stampa' - "Con la flat tax e i nuovi voucher il governo viola la Costituzione" CGIL

(ANSA) - ROME, MAY 13 - Italy is top in Europe for job precariousness, CGIL chief Maurizo Landini said Saturday. "The level of precariousness that there is in our country is not found in any other ...The government is "peddling propaganda" and its policies in favour of workers are "insufficient", the leader of Italy's largest and most leftwing trade union, CGIL, Maurizio Landini, said Saturday. Th ...