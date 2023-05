L’AlbinoLeffe resta in Serie C | l’1-1 a Mantova vale la salvezza

Leggi su bergamonews

(Di sabato 13 maggio 2023) Sudata fino all’ultimo secondo dell’ultima partita, ma raggiunta.strappa la, si guadagna la permanenza inC. Dopo la vittoria per 1-0 dell’andata con la rete di Manconi, i blucelesti bloccano ilsull’1-1 al Martelli e centrano l’obiettivo, costringendo i biancorossi al crollo inD. I quasi cento minuti di gioco sono di sofferenza, ma le occasioni per i blucelesti (con Gusu per l’infortunato Saltarelli, unico cambio di Foscarini) non mancano. Manconi ne ha due nitide nei primi venti minuti, ma non riesce a sfruttarle. Nemmeno la squadra di Mandorlini comunque approfitta delle proprie, in particolare in apertura di gara con Mensah. Le mezzali Pierobon e Pedone creano grattacapi nel primo tempo quando si muovono verso il centro del campo, ma gli uomini di ...