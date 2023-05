La Zarra | chi è la cantante per la Francia all’Eurovision Song Contest 2023 

(Di sabato 13 maggio 2023) Laè unadi origini canadesi che si esibiràin rappresentanza della. Chi è La, lache rappresenta la2023 Il suo vero nome è Fatima Zahra Hafdi ed è nata a Montréal, in Canada, il 25 agosto 1987. Figlia di genitori di origini marocchine, durante la sua infanzia ha vissuto tra Montréal e Longueuil, dove la sua famiglia si è stabilita. La ragazza è diventata famosa nel 2016 con la canzone d’esordio Printemps blanc, in collaborazione con il rapper francese Niro. Nel 2021 è stata candidata ai NRJ Music Award, i principali premi della musica francese, come rivelazione francofona dell’anno, spinta anche ...

