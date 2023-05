La visita di Zelensky in Italia

La comunità degli ucraini in Italia si è radunata in Piazza Barberini per accogliere il presidente Volodymyr, ina Roma. Circa cinquanta persone, malgrado la pioggia, hanno accompagnato la carovana di scorta con canti e applausi. "Sarebbe bello riuscire a incontrarlo. È un presidente del ...Ladia Roma è la prima tappa di un giro delle principali Capitali europee nei prossimi giorni. L'incontro secondo quanto si apprende è l'occasione per ribadire il fermo sostegno dell'...... la bandiera ucraina è stata issata anche nel balcone che sovrasta l'ingresso principale di Palazzo Chigi, sede del governo, in occasione delladi Volodomyra Roma . - Dopo il ...

Zelensky in Italia: il programma della visita a Roma Corriere della Sera

Dopo le 15, sarà accolto in Vaticano da papa Francesco È il giorno della visita di Volodymyr Zelensky a Roma. (Corriere della Sera) ...La comunità ucraina ha accolto il presidente in visita a Roma. In Piazza Barberini, il sit in dei cittadini ucraini per dare il benvenuto al presidente Volodymyr Zelensky, in visita a Roma. In piazza ...