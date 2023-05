La visita a Roma di Zelensky  Meloni | Fermo sostegno a Kiev

Leggi su agi

(Di sabato 13 maggio 2023) AGI - Con un abbraccio, dei sorrisi e una stretta di mano inizia l'incontro con il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Volodymyrha lasciato da poco il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ora si trova a Palazzo Chigi per un faccia a faccia che proseguirà anche con un pranzo tra il leader ucraino e la premier italiana. Poi l'incontro con i giornalisti. A Palazzo Chigi, il presidente ucraino, Volodymyr, è stato accolto dalla premier Giorgia Meloni e dal picchetto d'onore dei granatieri di Sardegna e dei lancieri di Montebello. I due leader hanno passato in rassegna i militari. L'incontro sarà l'occasione per ribadire ildell'Italia all'Ucraina a 360 gradi, alla sua integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza die la vicinanza del ...