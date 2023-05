La terribile predizione del Fuoco Celeste di Nostradamus per il 2023 | ecco cosa accadrà

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 13 maggio 2023) Una delle profezie diincombe sule ha toni inquietanti. L’astrologo prevedeva una catastrofe in arrivo dal cielo. Il vero nome di questa figura a metà fra lo scienziato e il profeta era Michel de Nostredame, poi passato alla storia come. Medico e astrologo, deve la sua fama principalmente alle numerose previsioni che fece nel 1555 per i secoli a venire. Per la precisione arriverebbero a ben oltre il 3000 d.C. e dunque non sorprende che alcuni riguardino i giorni nostri. Per ilsono diversi i pronostici, ma quello più interessante riguarda una profezia relativa…all’ESA (Agenzia Spaziale Europea). Questo sarebbe l’anno in cui “uncelestiale si accenderà su Marte”. Un fenomeno curioso che potrebbe rivelare un importante passo. (ilovetrading.it)Di per sé una simile ...