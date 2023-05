La storia dell’uomo che ha atteso per 31 anni la moglie in coma | «Non è stato un peso perché l’amavo Ora è libera»

Leggi su open.online

(Di sabato 13 maggio 2023) Angelo Farina sposa Miriam Visintin nel giugno del 1990. Un anno e mezzo dopo, il 24 dicembre 1991, lei è vittima di un grave incidente stradale a Vicenza. La diagnosi: «Grave lesione occipitale. Fratture multiple sul lato destro». Il primario gli dice: «Non supererà la notte». E lui rimane per 31e cinque mesi a gestire il suoprofondo: le cure e i trasferimenti da una clinica all’altra. Fino a qualche giorno fa. Quando un altro primario gli dice che «ha avuto pace per la sua ingiustizia». Angelo è andato a fare visita a Miriam due volte al giorno per più di trent’: «Finché ho potuto, sì. Poi il Covid ha bloccato gli incontri e ho ripreso andandoci un paio di volte a settimana. Ma con la sua famiglia ci organizzavamo in turni e non è mai rimasta sola». Angelo Farina e Miriam Visintin Farina dice che «non è ...