La sorpresa incredibile del famoso 79enne | Ecco la mia settima figlia E la mostra al mondo per la prima volta!

(Di sabato 13 maggio 2023) L'attore Robert De Niro è diventato padre per lavolta, ma l'annuncio della nascita del bebè ha spiazzato tutti, in quanto nessuno conosceva l'identità della madre, il sesso e il nome della bimba. Oggi, invece, tutte le informazioni sono state rese pubbliche, insieme allafoto della piccola. Scopriamo di più su questa sorprendente notizia, che rivela anche i dettagli della vita privata dell'attore. Di cosa parliamo in questo articolo... Robert De Niro annuncia la nascita del settimo figlio La bambina si chiama Gia Virginia, è nata il 6 aprile e èdi Tiffany Chen Gia Virginia è il settimo figlio dell'attore, che ha avuto figli da tre donne diverse Un bambino è sempre una benedizione, ma quando un attoreha un figlio, l'attenzione dei media è inevitabile. Questo è ciò che è successo ...