La Sirenetta | il red carpet della première è total blue

Leggi su velvetmag

(Di sabato 13 maggio 2023) Altro che red: per lade La, il tappeto si tinge di blu. Il cast del nuovo film Disney formato live action ha sfilato suldi Los Angeles, aggiungendo un guizzo glam al prossimo film sulle principesse Disney. Laè in arrivo al cinema ma, in vistaorganizzata a Los Angeles, il cast ha potuto calcare ilin perfetto stile marino con abiti che hanno sicuramente reso omaggio al nuovo live action in casa Disney. Ad interpretare la nuova principessa del mare è Halle Bailey, un esordio potente tra le principesse Disney in carne ed ossa. Sua, infatti, è la rappresentazione di Ariel sul grande schermo live action. E, per il reddi ...