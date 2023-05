La risposta di Meloni a un’inchiesta di Domani sui suoi genitori

(Di sabato 13 maggio 2023) Il quotidiano le ha chiesto conto di alcuni affari che avrebbero avuto in Spagna: la presidente del Consiglio ha commentato le accuse in modo dettagliato ma stizzito

Rimane ancora da concludere il pezzo di pista ciclopedonale e il cordolo verde da viaa via ..., positiva, che è arrivata a stretto giro di posta visto che l'intervento viene comunque ...Leggi Anche: 'Mercati preoccupati Basta fare Tafazzi , l'economia italiana va molto bene' '... Visco ha poi osservato che il rallentamento del credito a imprese e famiglie è laa due ..."C'è un destino oscuro e oscurantista che il governo di Giorgiae la maggioranza ci vuole ... "È tecnicamente ineccepibile, ma non è una", insiste Sala. Ovvio. Nel caso della "gestazione ...

Parla Tommaso Longobardi, l'uomo social di Meloni: "La risposta a Murgia L'ha scritta Giorgia" Today.it

Il governo francese accusa l’Italia di “disumanità” sui migranti e Giorgia Meloni di essere “incapace” di gestire i flussi “Bene ha fatto il ministro Antonio Tajani a non andare a Parigi”. E i sindac ...Tempestività, presenza sul territorio e operatività a tutto tondo, la risposta del governo Meloni è stata immediata come mai in passato davanti all’emergenza". Dal canto suo, il deputato della Lega ...