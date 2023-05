La primavera di Ben Healy continua al Giro d'Italia. Roglic stacca Evenepoel

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 13 maggio 2023) Quando in futuro ripenseremo alladel 2023, tra le tante gare meravigliose che il ciclismo ci ha concesso – dal Fiandre di Tadej Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi di Remco, senza dimenticare la la Sanremo e la Roubaix di Mathieu van der Poel – ci verrà in mente che fu allora che arrivò l’epifania di Ben. C’era nessuno che aspettava Ben, nessuno che aveva avuto l’ardire di pronosticare per lui una carriera vincente e luminosa. Sono sempre meno comuni le occasioni per stupirci, il corridore irlandese della EF Education-EasyPost ce ne ha concessa una. È apparso alla Settimana internazionale Coppi e Bartali con il suo incedere sghembo, la testa che pende da un lato, le spalle a uovo, i calzettoni alla maniera di un calciatore. Non è bello da vedere Ben, però glielo si ...