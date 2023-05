La nuova regina dell' Eurovision? Scopri chi è Mae Muller | la cantante che ha rubato la scena a Marco Mengoni!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 13 maggio 2023) L'sta per iniziare, e tutti gli appassionati di musica sono in trepidante attesa perre chi trionferà alla competizione europea. In Italia, lasembra essere rubata daMengoni, ma c'è un'altrache sta attirando l'attenzione del pubblico: Mae. La giovane inglese è pronta a rappresentare il suo paese alla prossima edizione, e sta crescendo sempre di più in popolarità grazie ai suoi successi sullamusicale internazionale, sui social e anche su TikTok.amo insieme chi è Maee cosa possiamo aspettarci da lei alla competizione di Liverpool. Di cosa parliamo in questo articolo... Si parla ...