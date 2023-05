La narrativa degli Appalachi | due suggerimenti di lettura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 maggio 2023) Mi aveva sfinito, ma provavo sempre un certo turbamento nel ridere di mia madre. Anche mentre ridevo, sentivo nello stomaco un senso di disagio. Lei mi aveva messo al mondo. Lei era il mio sangue. Queste sono cose che meritano amore, e io l’amavo. Fin da bambino, custodivo come tesori quei rari momenti in cui era sobria. Avevo sempre sperato diventasse una vera madre. Ma con il tempo mi sono reso conto che non si può dare ciò che non si ha. Lei era quello che era, una tossica, e non si poteva dire o fare nulla per cambiarla. La morte era la sua unica salvezza. Dove tende la luce, di David Joy (traduzione di Gianluca Testani; Jimenez Edizioni), riuscito manifesto dei perdenti, ambientato nell’areaana della Carolina del Nord, è una struggente, durissima e iperrealista storia di formazione che vede protagonista il giovane Jacob McNeely, figlio di un ...