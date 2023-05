La malattia di Daniele Bossari raccontata da Filippa Lagerbäck

Abbiamo incontratoRielli . Complottismi, negazionisti che si oppongono alla scienza, caos ...l'unica possibilità era tagliare le piante infette e quelle attorno per evitare che lasi ......l'allevamento suino per molti anni e mettendo in crisi la filiera delle Dop (Parma e San). ... Ciò che è stato fatto fino ad ora non è sufficiente per debellare la, lo dicono i continui ...... per offrire un livello di servizio e di esperienza sempre più qualitativo' dichiara... Il contratto offerto prevede l'applicazione di festività, lavoro straordinario, ferie,, maternità/...

Filippa Lagerback e la malattia di Daniele Bossari: "L’abbiamo affrontata insieme" TGCOM

Una forza incredibile quella dell'amore con cui una coppia affronta insieme la malattia. Daniele Bossari affronta la tempesta insieme alla compagna Filippa Lagerbäck che racconta la loro quotidianità.Abbiamo intervistato Daniele Rielli, autore di Il fuoco invisibile (Rizzoli), "romanzo del reale" su un'epidemia che in pochi hanno voluto affrontare, e che continua a fare danni.