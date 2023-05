La Juve svela la nuova maglia e i tifosi sognano | in un VIDEO la 10 torna sulle spalle di Del Piero!

La Juventus si prepara ad affrontare il Siviglia nella gara d'andata delle semifinali di Europa League. Prima del match ad intervenire ai microfoni di Sky, è il dirigente bianconero Francesco Calvo ...... questa mattina, ci ha pensato TuttoSport: il quotidiano torinese, intanto,la data che i ... E tra lae la finale c'è la sfida di stasera contro un Siviglia che sa benissimo come questa Coppa ...Massimiliano Allegri commenta ai microfoni di Sky il pareggio acciuffato all'ultimo respiro dalla Juventus contro il Siviglia . Per l'allenatore bianconero c'era il rischio di uscire via dalla gara e ...

Boniek: "Napoli super, ma Maradona unico". E sulla sentenza Juve svela... Corriere dello Sport

Milinkovic salva i biancocelesti. Tre giornate di squalifica di Foti in Europa. Riaperta la trasferta dei partenopei a Monza. Svelata la torunée estive dei bianconeri ...I bianconeri parteciperanno al Soccer Champions Tour 2023 con gare in Florida e California e affronteranno Real Madrid, Milan e Barcellona. Le date sono già state ufficializzate dalla società ...