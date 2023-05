La gara per il titolo di Agrichef in Campania fa tappa a Vico Equense

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSei agriturismi provenienti da tutta la, si sfideranno aper aggiudicarsi ildi. Organizzata da Cia Agricoltori Italianicon il patrocinio della Città di, si terrà martedì 16 maggio 2023, nella città costiera laregionale dell’Fest, manifestazione ideata da Turismo Verde di Cia-Agricoltori Italiani per valorizzare le risorse messe in campo dalle imprese agrituristiche del territorio, dalla produzione alla ristorazione e che quest’anno si propone con il claim “IncontriamoCiatavola”. “Latra i candidatisi terrà dalle ore 9:30 nell’Istituto Alberghiero Francesco de ...

L'australiano Andrew Lambrou, inCipro, ha portato un brano che parla di cuori infranti. Classe 1998, è esploso nel 2013 pubblicando su YouTube una cover di My immortal Estonia . Alika - ...FOTO Tre partecipazioni: due ine una come co - conduttrice. Elodie tornala quarta volta sul palco del Teatro Ariston con il brano Due, estratto dal nuovo disco OK. Respira. Il 12 maggio la ...Secondo tempoMarc Marquez (Honda). Dietro di loro partiranno Luca Marini (Ducati) e Jack Miller (Ktm). Alle ore 15 invece si disputerà laSprint. Ecco intanto la top ten delle qualifiche: 1)...

Eurovision 2023, chi è Alessandra Mele l’italiana in gara per la Norvegia: “Sono bisessuale e in… Il Fatto Quotidiano

Qualifiche emozionanti a Le Mans (Francia), sede del quinto round del Mondiale 2023 di MotoGP. Un attacco al tempo all'ultimo respiro con Francesco Bagnaia, su Ducati, ha realizzato la pole-position c ...Si svolgerà a Genova il 18 maggio una iniziativa per "abbattere il divario professionale di genere nel settore hightech e avvicinare il genere femminile al mondo Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria ...