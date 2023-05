La forza della serenità | Inter alla settima vittoria consecutiva

Leggi su sportface

(Di sabato 13 maggio 2023) L’è compatta e non scivola sulla buccia di banana dei più classici sabati thriller, ma prende il Sassuolo per le corna e lo doma con potenza e determinazione. La squadra di Inzaghi sa sempre cosa fare. Anche quando il risultato è in bilico. I nerazzurri scavalcano la Lazio in classifica e vincono la 7 partitain tutte le competizioni. Il ruolino di marcia comincia ad essere impressionante. L’importante è non fermarsi ora, proprio sul più bello. La squadra si muove unita con un solo passo in una sola direzione. Titolari e panchinari sono un’unica entità. Giocatoriscambiabili, uomini di valori, amici. I sorrisi sono all’ordine del minuto. San Siro è una festa, dal primo al novantesimo minuto. E i giocatori in campo se la godono al massimo, stando nel qui ed ora e non pensando nemmeno un secondo a cosa verrà ...