La fine dell’invincibilità di Erdogan e delle sue promesse

(Di sabato 13 maggio 2023) Istanbul. La Turchia è pronta alle storiche elezioni del 14 maggio, tra colpi di scena dell’ultimo minuto e comizi oceanici accompagnati da musica elettronica o dal lancio di pietre. A sfidarsi saranno Recep Tayyipe il leader dell’opposizione, Kemal Kilicdaroglu, candidato del cosiddetto Tavolo dei sei, una coalizione di diversi partiti unitisi per sconfiggere il presidente uscente. A contendersi il posto di capo di Stato è anche e Sinan O?an, esponente della destra nazionalista, ma secondo i sondaggi non dovrebbe superare il tre per centopreferenze. Ugualmente basso era il sostengo che aveva raccolto intorno a sé MuharremI Ince, ex segretario del partito repubblicano Chp guidato adesso da Kilicdaroglu. Ince però ha deciso di ritirare la sua candidatura a pochi giorni dalle elezioni, dopo che il consenso raccolto soprattutto tra i più ...