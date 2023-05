La Cina è l’elefante nella stanza del G7 Scrive l’amb Castellaneta

(Di sabato 13 maggio 2023) A meno di una settimana dall’inizio del vertice dei leader del G7, che si terrà in Giappone a Hiroshima, mai come quest’anno si può parlare di “elefante”: un elefante che, curiosamente, assume le sembianze di un Dragone. Insomma, al di là dei giochi di parole, sembra quasi fin troppo scontato che il tema più scottante con cui avranno a che fare i partecipanti al summit sarà quello delle relazioni future con la. Un dibattito che sarà guidato non dalla presidenza di turno giapponese (che comunque non avrà problemi a favorire la discussione considerati i rapporti tradizionalmente difficili con Pechino) ma dagli Stati Uniti, a cui i Paesi europei cercheranno di accodarsi nel tentativo non semplice di adottare una posizione comune. Partiamo dunque dagli Stati Uniti, che sono responsabili di aver dato il “la” alla ...

nella stanza del G7, la prossima settimana a Hiroshima, sarà un dragone: lae la sua superpotenza economica, usata sempre di più da Pechino come arma politica. Come contrastarla in ...Lo facciamo perché non diventi il proverbialenella ...'analisi più ovvia e più frequente infatti riporta spesso il tutto a ...costa 5 - 6 volte di più di un motore al mozzo made in. ...... "Non dimentichiamo però che laha una visione del mondo ... " Davvero noi pensiamo che'Ucraina, pur con tutti questi supporti, ... pur con tutti questi supporti, possa convincererusso ...