La Blu Basket inizia la scalata promozione | Cerella | “Spero di concludere in bellezza”

(Di sabato 13 maggio 2023) Treviglio. Tre scudetti, una Europe Cup, tre Coppe Italia, una Supercoppa. Il curriculum di Brunopuò pacificamente fare invidia alla grande maggiorannza dei suoi colleghi e parla da sé: a 37 anni da compiere a luglio, l’italo-argentino ha un’altra missione da compiere, un altro tassello da aggiungere al proprio palmarès: lacon la Blu. Sabato (13 maggio) alle 20.30 comincia la serie di quarti di finale contro Rimini: prime due uscite (gara-2 il 15 alla stessa ora) al PalaFacchetti, poi il 18 e il 20 doppia trasferta con eventuale gara-5 il 23. Nell’estate 2022, dopo un quinquennio a Venezia, e in precedenza quattro anni a Milano da idolo incontrastato del Forum di Assago, l’esterno classe 1986 ha sposato la causa di Treviglio, unendosi alla Gruppo Mascio e tornando in Serie A2 a dodici anni di distanza dalla ...

Andrà in scena domenica 14 maggio alle ore 17.30 la gara più importante dell'anno per la Roby Profumi che al pala Raschi ospiterà il ParmaProject dell'ex allenatore biancoMaurizio Scanzani. Le ragazze di coach Allodi hanno un solo risultato a disposizione ovvero la vittoria per poter continuare asperare nella salvezza. In ...Il palaFacchetti è un fortino difficilmente espugnabile, basta un dato: tra fase regolare e orologio laha perso in tutto due partite, una nell'andata contro Torino e nella seconda fase a ...Il PalaFacchetti è un fortino difficilmente espugnabile, basta un dato: tra fase regolare e orologio laha perso in tutto due partite, una nell'andata contro Torino e nella seconda fase ...

Basket, innovazione e stampa 3D. Venerdì 12 maggio alle 16.00 è stato svelato il prototipo del nuovo Palasport della Blu Basket che accoglierà fino a ...Basket, innovazione e stampa 3D. Venerdì 12 maggio alle 16.00 è stato svelato il prototipo del nuovo Palasport della Blu Basket che accoglierà fino a 8.000 spettatori. Davanti ...