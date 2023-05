La bandiera ucraina sventola sul torrino del Quirinale

- 'Garrisce' specifica Mentana, 'un verbo che si può utilizzare poche volte in una carriera' accanto allaitaliana e a quella ...Issata lasul Quirinale insieme a quella italiana. Volodymir Zelensky era atteso dal capo dello Stato Mattarella per una visita ufficiale. A suonare gli inni la banda della Marina Militare per ...Issata lasul Quirinale insieme a quella italiana. Volodymir Zelensky era atteso dal capo dello Stato Mattarella per una visita ufficiale. A suonare gli inni la banda della Marina Militare per ...

Ankara, rissa al vertice economico: rappresentante russo strappa bandiera ucraina. VIDEO Sky Tg24

I due si sono salutati con una stretta di mano e poi hanno assistito agli onori dei reparti e ai rispettivi inni nazionali. Sul torrino del Quirinale è stata issata la bandiera ucraina. Il presidente ...Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha accolto stamane il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel cortile del Quirinale.