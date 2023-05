Kulusevski può tornare alla Juve | la cessione è un'opzione E il Milan

(Di sabato 13 maggio 2023) Un bivio, che si sta avvicinando. Per Dejanè quasi l'ora di scegliere, restare in Inghilterra, al Tottenham, o...

Una novità in questo senso c'è già: Dejantornerà alla base, il Tottenham ha fatto sapere che non eserciterà il riscatto a 35 milioni (farlo, perché non è scattato l'obbligo legato ...' Uno come luispostare gli equilibri di una partita come il derby ', ha continuato Jacobelli. '... Ci sono poi da valutare i prestiti di rientro, Arthur, McKennie e... ".Se i bianconeri, dal dischetto, furono praticamente perfetti lo stesso non sidire degli ... Fu una gara molto combattuta che venne decisa dalle giocate die Chiesa. Da sottolineare anche ...