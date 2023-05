Nella versione di, la preghiera contiene le seguenti frasi: 'Alzati, o Dio, per aiutare il tuo popolo e darci la tua vittoria con la tua potenza' e in un altro passo 'Tu sei intercessione, ......ai quattro bambini che avrebbe avuto dallo zar (qui avevamo parlato della petizione perla ... sposa il miliardario russoShamalov, figlio di Nikolai Shamalov, amico d'infanzia di Putin ...Nella versione di, la preghiera contiene le seguenti frasi: 'Alzati, o Dio, per aiutare il tuo popolo e darci la tua vittoria con la tua potenza' e in un altro passo 'Tu sei intercessione, ...

Kirill fa cacciare il sacerdote che nella preghiera ha usato la parole ‘pace’ invece di ‘vittoria” Globalist.it

Il Tribunale ecclesiastico di Mosca ha deciso di privare dei voti il chierico della chiesa di Sant'Andrea, il sacerdote John Koval che ha modificato la preghiera per la guerra in Ucraina ...Zelensky: «A Uman attacco terrorista, assassini siano puniti». Liceo russo sequestrato a Varsavia, Mosca minaccia ritorsioni ...