(Di sabato 13 maggio 2023) Un sorridente Kim racconta a una tv coreana esperienze positive con la comunità napoletana. Pilastro dell’undici campione d’Italia, tra i migliori difensori della Serie A e punto di riferimento della nazionale di calcio coreana, ma sopratidolo deiche, dopo Koulibaly, speravano di aver trovato un altro muro difensivo. Riporta Repubblica: «Devo ringraziare iper il grande affetto, lo sento ovunque vada, nei bar, nei ristoranti. Spesso mi sento un po’ a disagio: vorreicon i miei soldi ma loro mio mi chiedono un prezzo più basso rispetto al menu. Non posso che essere grato». Ha poi aggiunto il suo punto di vista nel racconto della festa scudetto. La passione e le gioie dei tifosi ora sono scolpite nella sua memoria, perché difficilmente ...

