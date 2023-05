Kate Middleton | look impeccabile per la principessa Acconciature a prova di pioggia | il suo segreto

Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessaresvela il tenero (e buffo) soprannome del principe Louis Il principe George, che ha convinto nonno Carlo a cambiare la divisa dei ...Il weekend dell'incoronazione è stato impegnativo per la Famiglia Reale inglese ma in modo particolare per, protagonista di 7 eventi in 5 giorni , molti dei quali si sono svolti all'aria aperta con un tempo inclemente. A Londra pioveva. Eppure i suoi capelli non hanno risentito dell'umidità ..., il soprannome (tenero e buffo) con cui chiama il principino Louis 'ci ha ingannato', l'accusa di averlo fatto durante l'incoronazione Il gesto della principessa Charlotte e la ...

Le nozze reali sono fissate per l’1 Giugno e c’è grande attesa. A convolare a nozze sarà Al Hussein di Giordania, figlio primogenito della regina Rania di Giordania e del sovrano Abdullah II. La sposa ...Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley. Agli appassionati di cronache della Royal Family questo nome suggerisce solo una cosa: la presunta amante del principe William, la "rivale" ...