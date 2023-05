Juventus-Cremonese domenica 14 maggio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 13 maggio 2023) La Juve è al centro esatto del bivio della propria stagione, si gioca contro il Siviglia non solo la semifinale di Europa League ripartendo dall’insperato 1-1 dell’andata ma anche la percezione che si avrà di un cammino fatto più di bassi che di alti e che potrebbe condizionare le mosse estive anche in panchina al InfoBetting: Scommesse Sportive e

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83,66, Lazio* 65, Inter 63, Milan 61, Atalanta* 58, Roma ... Torino 46, Sassuolo 44, Empoli e Salernitana* 38, Lecce* 32, Verona 30, Spezia 27,24, ...demolita da Chiné, c'è chi va controcorrente ipotizzando una sanzione ancora più pesante di quella precedente. Ladomani sera riscenderà in campo, ospitando laall'Allianz Stadium. E farà da 'arbitro' in un corsa per la salvezza che si è improvvisamente rianimata. I grigiorossi hanno ormai un ...Allegri pensa a Kean - Milik in attacco per battere lae rafforzare il secondo posto. Kostic torna titolare a sinistra, mentre a destra possibile che Barbieri possa dare un turno di riposo a Cuadrado. In difesa torna Bremer, in porta Perin. ...

Juventus-Cremonese, la probabile formazione: turnover Allegri Tuttosport

La Juventus è attesa domani sera dalla partita in programma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro la Cremonese redazionejuvenews La Juventus è attesa domani sera… Leggi ...Allegri pensa a Kean-Milik in attacco per battere la Cremonese e rafforzare il secondo posto. Kostic torna titolare a sinistra, mentre a destra possibile che Barbieri possa dare un turno di riposo a… ...