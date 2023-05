Juve-Vlahovic | senza Champions sarà addio

(Di sabato 13 maggio 2023) Dusanè sempre più nervoso con Allegri e il suo futuro sarebbe appeso all’ingresso innella prossima stagione Dusanè sempre più nervoso con Allegri e il suo futuro allasarebbe appeso all’ingresso innella prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il serbo potrebbe essere il sacrificato dell’estate qualora non si dovesse centrare l’obiettivo. Le pretendenti non mancano: Manchester United, Chelsea, Bayern Monaco e Newcastle sono tutte alla finestra in attesa.

Massimiliano Allegri ha 55 anni, Dusan23. Dal punto di vista anagrafico potrebbero tranquillamente essere padre e figlio e in parte, volendo, il loro rapporto nellasi sta sviluppando su questi canoni. Da una parte il ...Certamente visto che vorrebbero togliere l'Europa allaho fatto una battuta dicendo che ...va a corrente alternata . Il primo tempo è stato orribile, ma non è che il Siviglia abbia creato ...... ora Allegri ha tutti a disposizione, compresi Di Maria,e Chiesa, tutti recuperati. Compreso anche Kostic che non si è capito il motivo per il quale è stato sostituito. Eppure, lanon ...

Vlahovic sul filo dei nervi: cosa c’è dietro la sostituzione rabbiosa col Siviglia La Gazzetta dello Sport

Il questore di Bergamo, Stanislao Schimera, ha firmato 9 Daspo (in fase di notifica) nei confronti di altrettanti tifosi atalantini responsabili dei cori razzisti rivolti contro l’attaccante della Juv ...C’è un rapporto da puntellare: il tecnico della Juventus vorrebbe da Dusan più freddezza sotto porta, il bomber più palle gol ...