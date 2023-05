Juve | lo share di mamma Rai ? Soldi | ecco cosa proprio non torna

(Di sabato 13 maggio 2023) L'altro giorno c'è stato l'Euro-Derby, lo sapete. La partita su Tv8 ha totalizzato ascolti stellari e non poteva andare diversamente. Giovedì, invece, sono andate in scena le semifinali di Europa League, entrambe in chiaro. La Rai ha acquistato da Sky i diritti perntus-Siviglia che, su Rai 1, ha totalizzato 3.772.000 spettatori, pari al 18% di. Cifre discrete se pensiamo a quel che accade nella televisione generalista, ma piuttosto basse se pensiamo che si tratta di calcio ad alto livello (e di “ntus”, la squadra con più tifosi in Italia). L'imbarazzo cresce se si pensa all'investimento di Viale Mazzini. Come spiega bene l'ottimo Giuseppe Candela su Dagospia, il costo si aggirerebbe attorno ai 3 milioni di euro, spesa non ripagata dal dato dell'auditel e dalla pubblicità. Dalla Rai informalmente fanno sapere che ...

1 Pochi spettatori per lain chiaro. Nella serata di ieri i bianconeri hanno affrontato il Siviglia nell'andata delle ...nazionale ed è stata vista da 3.772.000 spettatori pari al 18% di. ...La Juventus non decolla, la semifinale con il Siviglia ieri sera è stata trasmessa eccezionalmente in chiaro sulla Rai. I presupposti perché facesse il boom come al solito c'erano tutti. Sia perché ...Un po' di delusione è lecita, a meno che Dazn Il risultato complessivo della partita della, Rai1+Sky, senza Dazn, è stato quindi di 4,3 milioni e 20,5% di. Quello della Roma, Tv8+Sky, è ...

Juve-Siviglia un mezzo flop per Rai1: 3,7 milioni, 18% di share Primaonline

Su La Stampa - La forza della Juve. Nonostante i guai i bianconeri non perdono mai l'equilibrio, la sfida di Europa League ne è la prova anche nella sofferenza. La porta della ...Niente boom di spettatori per la Juventus in chiaro. Nella serata di ieri i bianconeri ... L’incontro ha interessato 3.772.000 spettatori pari al 18% di share (pre e post nel complesso: 2.621.000 – 13 ...