Juve | Allegri stia attento | prima di Siviglia occhio allo scherzetto

(Di sabato 13 maggio 2023) Ancora quattro giornate e poi lo scudetto passerà dalle maglie del Milan a quelle del Napoli, che lo ha vinto meritatamente con cinque turni di anticipo. E proprio in mancanza di lotta per la leadership, ora rubano la scena le squadre che lottano per qualificarsi in Champions e che stanno disputando le semifinali delle coppe europee. Per quanto concerne la corsa Champions, fatta eccezione per il Napoli già qualificato, stanno lottando per i tre posti rimasti, Lazio, Inter e Milan e tutte sono in attesa del nuovo verdetto con il quale l'organo giudicante stabilirà quanti punti di penalizzazione irrogare alla. Soprattutto il Milan, ultimo del gruppetto. Nelle semifinali di Champions gara emozionante tra Real Madrid e Manchester City terminata 1-1. Non c'è stata invece partita nell'altra semifinale, tutta italiana, tra Milan e Inter con i ...