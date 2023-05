Juve | Allegri | «Momentaneamente siamo secondi in classifica | era difficile per come sono andate le cose»

(Di sabato 13 maggio 2023) Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Cremonese Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato in conferenza stampa. CREMONESE – Meglio se fossero già retrocessi? Non dobbiamo pensare se la Cremonese fosse, avesse… Nel girone di ritorno sarebbe salva, ha fatto 3 punti in più delle altre concorrenti per la permanenza. Ballardini sta facendo un ottimo lavoro, subisce poco, in contropiede è pericolosa. Questele gare pericolose, da affrontare con rispetto. Le partite vanno vinte sul campo. Sennò ci facciamo del male, ci mettiamo di cattivo umore. E’ importante giovedìquella di domani. CRESCITA – Lantus sta facendo un buon lavoro che deve essere continuato per far ...

Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Cremonese Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa. CREMONESE ...Commenta per primo Massimiliano, allenatore della Juventus , parla in conferenza stampa alla vigilia del match di domani ... 500 partite allale fanno in pochi. Sono contento e orgoglioso ...L'allenatore juventino Massimilianoè intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita: " Non dobbiamo pensare a come arriva la Cremonese, nel giro di ritorno sarebbe salva . È una ...

Allegri, la concretezza al potere che ha riconquistato il pubblico della Juventus la Repubblica

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - "Il morale è buono, anzi ottimo: il gol all'ultimo al Siviglia ci dà la possibilità di giocarci alla pari la finale": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ...Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida tra la Juventus e la Cremonese, tappa fondamentale per il campionato che precede l’altrettanto fondamentale semifinale di ritorno con il Sivigl ...