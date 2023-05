Juve | Allegri LIVE | 'Non ci siamo mai lamentati | anche su errori oggettivi Gioca Perin | Bremer ok | Rabiot'

(Di sabato 13 maggio 2023) Massimiliano, allenatore dellantus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di domani con la Cremonese, posticipo della...

... forse perchè pensavamo di essere più bravi di quello che siamo" e pensa alla. "Una squadra ... Didice: "Ci siamo sempre salutati cordialmente, ma non lo conosco tanto. È chiaro che ha ...Highlights: Juventus - Siviglia 1 - 1tentata dai cambi Con la sua squadra in svantaggio, Massimilianoha apportato due cambi, inserendo gli esterni Federico Chiesa e Samuel Iling Junior.Il pareggio cambia invece sensibilmente e sostanzialmente la prospettiva e consentirà addi ... limitare i rischi, temporeggiare e in sostanza ricalcare il copione che lapreferisce.

Allegri, la concretezza al potere che ha riconquistato il pubblico della Juventus la Repubblica

Non pensiamo a giovedì: bisogna battere la Cremonese". Lo ha detto l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione della partita di domani contro la Cremonese ...Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di domani con la Cremonese, posticipo della 35esima giornata di Serie A. "Avrebbe preferito una squad ...