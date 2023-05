Juve | Allegri e la frase sul ritiro di Bonucci | ' La scelta è solo sua'

(Di sabato 13 maggio 2023) Due vittorie e un pareggio tra campionato ed Europa League: con questo rendimento lantus torna a giocare in Serie A. Ad aspettare i bianconeri la sfida contro la Cremonese , valida per la 35esima ...

Commenta per primo Massimiliano, allenatore della Juventus , parla in conferenza stampa alla vigilia del match di domani ... 500 partite allale fanno in pochi. Sono contento e orgoglioso ...L'allenatore juventino Massimilianoè intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita: " Non dobbiamo pensare a come arriva la Cremonese, nel giro di ritorno sarebbe salva . È una ...E' una risorsa su cui conto molto")spiega perché usa ancora col contagocce Pogba: "Sta ... Per il tecnico bianconero laa Siviglia se la gioca alla pari: "Il morale è buono, è ottimo. Dopo ...

Allegri, la concretezza al potere che ha riconquistato il pubblico della Juventus la Repubblica

Allegri: "Bonucci straordinario, speriamo di riaverlo presto" Allegri, per quanto riguarda il futuro, ha detto: "In questo momento bisogna pensare solo ad arrivare in finale di Europa League e a ..."Domani in porta giocherà Perin": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia un cambio tra i pali in vista della sfida contro la Cremonese. "Bremer è a posto, è a disposizione - ...