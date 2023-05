Julian Assange va difeso con tutte le nostre forze | perché firmare l’appello del Fatto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 maggio 2023) FIRMA ANCHE TU PER: SALVIAMO LUI E TUTTA WIKILEAKS L’indifferenza del sistema politico-informativo per il casoè una deliberata scelta di affossare un giornalista al quale non si perdona di aver svelato i crimini di guerra di Stati Uniti e Gran Bretagna in Iraq e Afghanistan. Cioè di aver colpito il cuore militare dell’impero. Di recente un giovane militare americano di 21 anni, Jack Teixeira, noto anche come OG, ha combinato un quarantotto svelando documenti segreti in un forum tra amici. OG era stato assegnato ai servizi di intelligence di una base della Air National Guard del Massachusetts, forse quella di Cape Code secondo il Corriere; aveva una posizione di tutto riguardo che gli consentiva di maneggiare segreti del Pentagono, ma il suo caso è stato trattato con ben altra animosità dai nostri media. ...