Judo | Mondiali 2023 | Teddy Riner conquista l’11° titolo iridato | Akira Sone è oro nei +78 kg

(Di sabato 13 maggio 2023) Si è conclusa senza medaglie per l’Italia questa giornata deidi, ultima dedicata ai match individuali. Sul tatami della ABHA Arena di Doha, in Qatar, erano in palio i titoli in due categorie di peso: la +78 kg femminile e la +100 kg maschile. Nei pesi massimi Asya Tavano si è resa protagonista di un bel percorso, nel quale è riuscita a stupire nella vittoria contro la campionessa mondiale del 2022, Romane Dicko. L’azzurra ha pagato dazio al cospetto della cinese Shiyan Xu nei quarti di finale, confermandosika contro cui la nostra portacolori fa molta fatica, considerando i precedenti. Asya è andata ai ripescaggi e contro la brasiliana Beatriz Souza c’è stata poco da fare. La sudamericana è andata prendersi il bronzo, come l’israeliana Raz Hershko. L’oro è stato vinto dalla giapponese ...

Alice Bellandi ha conquistato la medaglia di bronzo dei 78 kg a Doha, nella sesta giornata dei campionati del mondo. L'azzurra ha affrontato la rassegna da numero uno del raniking. La brescina infatti,...DOHA (QATAR) - Un bronzo conquistato rappresenta il top di giornata per i colori italiani ai Mondiali di judo, in corso di svolgimento a Doha. La sesta giornata della competizione, infatti, porta in dote una medaglia ritenuta "poco preziosa" ma tremendamente meritata: la conquista Alice ...

Si è conclusa senza medaglie per l'Italia questa giornata dei Mondiali 2023 di judo, ultima dedicata ai match individuali. Sul tatami della ABHA Arena di Doha, in Qatar, erano in palio i titoli in due ...Quinto posto a Doha per un grande Christian Parlati, che dopo l’argento a Tashkent 2022 si è conquistato un’altra finale ai campionati del mondo. Questa volta per il bronzo, che… Leggi ...