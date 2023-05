Jeans larghi | il must have della primavera | come indossarli?

(Di sabato 13 maggio 2023) Life&People.it Si chiamano Wide Lege sono un ritorno di stile che forse, ci si aspettava. I, dopo un timido approccio la scorsasu molte passerelleFashion Week 2022, non hanno avuto il seguito e la risonanza che forse ci si aspettava. Sicperò la moda vive di pazienza, oltre che di ritorni, isono finalmente ritornati di moda se questa è la volta buona serve sapereed abbinarli. Eleganza, non trasandatezza Posto che “largo” non deve (e non può) in alcun modo essere sinonimo di trasandatezza, il trend di quest’anno si lascia alle spalle il tessuto strisciante sull’asfalto visto nei primi anni 2000, in cui la parola orlo non era nemmeno concepita. ...

... eleganti, a vita alta,, di tendenza anche in questa Primavera - Estate 2023. Merito di una ...bootcut: cinque look di tendenza che slanciano X Leggi anche › Da conoscere come le ......abbinato sandali neri con plateau alto e tacchie la classica borsa trapuntata con catena iconica, tutto firmato Chanel . Marion Cotillard ha optato per un completo, giacca e gonna, in...... anche se ovviamente abbinarli in maniera più "matura" è più che necessario! Se siete a corto di idee ma non vedete l'ora di sfoggiare anche voi un nuovo paio di, eccovi sette #inspo ...

Moda Primavera Estate jeans larghi ampi come abbinare indossarli Life and People

Con l’arrivo della primavera, è il momento di fare un giro nel tuo negozio Mango preferito per scoprire le ultime novità del brand. Gli appassionati di moda hanno già adottato questi fantastici ...Ospite della presentazione Chanel Cruise 2023/2024, l'attrice ha rubato completamente la scena con un paio di pantaloni dalle note 70s e un look ideale da ricreare durante le night out della bella sta ...