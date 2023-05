“Jazz – Steps & N Sala Collective” | la rassegna si chiude con successo

...00, presso l'Auditorium San Vittorino di Benevento, l'Accademia di Santa Sofia, ospiterà l'imperdibile sesto, e ultimo concerto in cartellone, della rassegna curata dal M° Umberto Aucone, '...Venerdì 12 maggio alle ore 20.00 presso l'auditorium San Vittorino di Benevento, ultimo appuntamento con la rassegna ", i venerdì del", curata dal Maestro Umberto Aucone, con il concerto "and Nicola Sala Collective" con musiche arrangiate e dirette dallo stesso Maestro. I "Venerdì del" ...È un lavoro "crossover" dove, world, rock, funk si fondono naturalmente in un sound originale ... in altri sembra di rivivere il mood di band come Weather Report, Yellow Jackets oAhead: un ...

Auditorium San Vittorino di Benevento: "Jazz - Steps & N. Sala ... IMGpress

Does the colour palette in your garden need a bit of a shake up Are you getting a bit tired of the traditional blue, white, pink and purple If you want to j ...A fter an embarrassing 25-point blowout on their home floor to end the Western Conference Semifinals, the Phoenix Suns are at a bit of an interesting crossroads for the franchise. The team isn't even ...