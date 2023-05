ITS Arcademy – Museum of Art in Fashion | a Trieste il primo museo italiano della moda contemporanea | in mostra anche i primi lavori di Mathieu Blazy e Demna Gvasalia

(Di sabato 13 maggio 2023) La leggenda narra che un giorno di molti anni fa, durante la sfilata dei finalisti dell’International Talent Support Contest di, uno di più importanti concorsi al mondo per nuovi talenti, un tizio si sedette accanto ad un giovanissimo. Il tizio in questione, incuriosito dal suo portfolio, iniziò a fargli alcune domande e, chiacchierando, gli chiese quale fosse il suo sogno: “Lavorare con Raf Simons”, rispose senza esitazione. Al che il suo interlocutore rispose: “Raf Simons sono io, ti aspetto lunedì nel mio studio”. E così i due iniziarono davvero a lavorare insieme. Oggiè l’acclamatissimo direttore creativo di Bottega Veneta, mentre Raf Simons disegna con Miuccia le collezioni di Prada, ma poco importa. Quel che davvero ...

Abiti come sculture, sfilate come performance. A Trieste il nuovissimo- Museum of Art in Fashion, museo della moda contemporanea, unico nel suo genere in Italia, racconta le invenzioni e la sperimentazione dei nuovi creativi. Ed è l'occasione per tornare a ...A Trieste, luogo di frontiera sotto ogni aspetto, è stato inaugurato lo scorso 4 maggio- Museum of Art in Fashion, il primo museo dedicato alla creatività dei talenti emergenti. L'.... Una creazione di Justin Smith (foto Massimo Gardone) DaContest, evento che da 20 anni ricerca e premia designer emergenti delle scuole di tutto il mondo, sono passati nomi come , ...

ITS Contest, il concorso per giovani designer fondato nel 2002 da Barbara Franchin, lancia la sua nuova edizione aprendo a partire dal 10 maggio le proprie candidature, che si chiuderanno il 10 settem ...Art in Fashion. Apre a Trieste il primo museo italiano della moda contemporanea, spazio per la sperimentazione e la creatività. Scopri tutto ...