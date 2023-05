Itri Comunità energetica cittadina | finanziamento approvato dalla Regione Lazio

Leggi su temporeale.info

(Di sabato 13 maggio 2023)– L’amministrazione diha accolto con grande soddisfazione la notizia pervenuta riguardo ilsullo studio di fattibilità tecnico-economica per la. La, presieduta da Angelo Soprano, è stata costituita nel corso dello scorso anno, per volontà dell’amministrazione comunale, in particolare del delegato alle politiche ambientali L'articolo Temporeale Quotidiano.