Italiano ucciso a coltellate in Marocco. Ecco cosa sappiamo

(Di sabato 13 maggio 2023)in. Ignoto il movente, ma in passato aveva ricevuto atti di vandalismo Luciano Calzini, 76 anni, è statoa Taghazout, inlo scorso giovedì 11. La notizia, emersa solo oggi 13 maggio, riferisce che l’uomo sarebbe stato prelevato da una “banda organizzata” mentre si trovava in casa sulle alture di Aourir. Gli assalitori, riporta Today.it, lo “avrebbero costretto a seguirli lontano dall’abitazione; quindi, in un secondo momento, lo avrebbero”. Ancora non sono chiare le circostanze della morte. Quello che si sa, è che Calzini sarebbe stato accoltellato alla schiena, all’addome e alla gamba. Trasportato all’ospedale Hassan II di Agadir, l’uomo è stato soccorso da alcuni passanti, ma per le ferite riportate è ...

Marocco, ucciso a coltellate un pensionato italiano ad Agadir: l'ipotesi di una banda organizzata Open

Luciano Calzini, 76 anni, è stato ucciso a Taghazout, in Marocco lo scorso giovedì 11. La notizia, emersa solo oggi 13 maggio, riferisce che l'uomo sarebbe stato prelevato da una "banda organizzata" ...